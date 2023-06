Innamorato pazzo, la stalkera fino a spararle contro: arrestato 43enne

Le attenzioni non ricambiate fanno uscire di senno un uomo nel napoletano

Un altro femminicidio sfiorato: l’incubo di una donna si consuma questa volta a Lettere, in provincia di Napoli, e ha per protagonista un 43enne. Letteralmente impazzito d'”amore”, l’uomo avrebbe fatto di tutto per attirare l’attenzione della malcapitata, fino a ricorrere alle maniere forti.

L’arresto

L’ultimo episodio in ordine di tempo ieri sera, quando, a pochi passi dall’abitazione della vittima, il 43enne l’avrebbe insultata e minacciata, sparandole contro anche un colpo con un’arma da fuoco fortunatamente caricata a salve. Per lui sono scattate le manette in seguito all’intervento dei carabinieri della stazione di Lettere.