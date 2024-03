Superbonus, è record di investimenti: raggiunta quota 111 miliardi di euro

I risultati raggiunti comunicati dall'Enea nelle scorse ore.

Gli investimenti ammessi al Superbonus hanno sfondato quota 111 miliardi di euro, arrivando a 111,557 miliardi al 29 febbraio 2024.

È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Enea sull’utilizzo del Superbonus 110%.

Superbonus, investimenti per oltre 100 miliardi

Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione si attestano a 104,441 miliardi di euro.

Gli edifici interessati sono stati 480.815: 121.766 sono gli edifici condominiali per un investimento medio di 600.867,55 euro; 242.377 sono gli edifici unifamiliari per un investimento medio di 117.354,07 euro; 116.664 sono unità indipendenti per un investimento medio di 98.417,32 euro e 8 castelli per un investimento medio di 242.212,39 euro.

Cosa è cambiato nel 2024

Come deciso dal Governo, la detrazione garantita dal Superbonus per le ristrutturazioni edilizie per l’efficientamento energetico verrà gradualmente rimodulata e alla fine eliminata. Nel 2024, in particolare, la detrazione è scesa al 70% (tranne per alcune categorie e in caso di completamento almeno del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022) e nel 2025 scenderà ancora al 65%. Per famiglie a reddito basso, sono previste delle agevolazioni. In più, è in vigore nel 2024 anche il bonus ristrutturazione. Di seguito alcuni articoli sul tema.

