Bonus casa 2024, tutte le misure confermate per il prossimo anno: l’elenco

Tutti bonus casa che verranno confermati nel 2024: dalle ristrutturazioni agli elettrodomestici, cosa c'è in Manovra.

Sono diverse le novità contenute nella Manovra 2024 per quanto riguarda i Bonus casa. Il Governo continua infatti a puntare su tutte quelle misure e agevolazioni che riguardano le abitazioni, in particolare per la ristrutturazione e l’ammodernamento. Di seguito elenchiamo i principali bonus che verranno confermati anche il prossimo anno e le new entry in arrivo.

Superbonus

Tra le novità più importanti che verranno introdotte dal Governo vi è certamente la modifica al Superbonus. La misura, introdotta il 19 maggio 2020 dall’esecutivo Conte II, non verrà più confermata nella doppia versione del 110% e del 90% prevista per il 2023, ma scenderà al 70%.

Ma non solo: a partire dal 2025 il Superbonus scenderà fino al 65% e, dall’anno seguente, l’agevolazione sarà definitivamente cancellata. Il Superbonus 110% rimarrà in vigore soltanto nelle zone del cratere sismico, così come stabilito dal decreto Rilancio.

Bonus barriere architettoniche

Nel 2024 tra i Bonus casa sarà riconfermato anche il Bonus barriere architettoniche. Si tratta della detrazione al 75% delle spese sostenute per rimuovere gli ostacoli alla mobilità negli edifici. La misura è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2022 durante il Governo Draghi ed è stata prorogata con la Manovra 2023 fino all’anno 2025.

Il Bonus è disponibile anche per la sostituzione di finiture (pavimenti, porte infissi, esterni, terminali degli impianti), il rifacimento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori), il rifacimento di ascensori e scale, l’inserimento di rampe esterne/interne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Bonus mobili

Sarà prorogato nel 2024 anche il Bonus mobili ed elettrodomestici. La detrazione del 50% è rivolta all’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A (A+ per i forni). A cambiare, tuttavia, sarà il tetto di spesa sul quale dovrà essere calcolata la detrazione. Nel 2024, infatti, il massimo consentito sarà di 5mila euro, a fronte degli attuali 8mila euro.

Bonus ristrutturazione

Con molta probabilità nel 2024 verrà riconfermato anche il Bonus ristrutturazione, una misura che nel corso dei mesi precedenti è stata particolarmente apprezzata dai contribuenti.

una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna abitazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, però, la detrazione sale al 50% fino a un massimo di 96mila euro per unità immobiliare. L’agevolazione può essere ottenuta tramite detrazione dall’IRPEF in fase di dichiarazione dei redditi, lo conto in fattura e la cessione del credito d’imposta.

Bonus verde

Tra i Bonus per la casa disponibili nel 2024 figura anche il Bonus verde. La misura rimarrà in vigore fino al 31 dicembre del prossimo anno e permette di coprire parte delle spese effettuate per la cura del giardino della propria casa. In soldoni, si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la “sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi” e “la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.

Bonus caldaie

Anche il Bonus caldaie rimarrà in vigore per tutto il 2024. La scadenza della misura è infatti prevista il 31 dicembre 2024. Grazie alla misura è possibile coprire fino al 65% delle spese effettuate in caso di acquisto, e sostituzione di un vecchio impianto, di caldaia a condensazione, avente una termoregolazione, di classe A.

In assenza del requisito del termoregolatore, allora il bonus scenderebbe al 50%. Per quanto concerne la classificazione di efficienza energetica, entro il 2025 potrebbe essere modificata a seguito di nuovi regolamenti in fase di studio dal Parlamento Europeo.

Bonus condizionatori

Il Bonus condizionatori è un’altra delle agevolazioni disponibili anche nel 2024. La misura scatta attraverso la detrazione del Bonus mobili ed elettrodomestici, a patto che gli interventi siano stati effettuati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto del condizionatore.

Chi acquista questa tipologia di elettrodomestico ha diritto a uno sconto del 50% sulla spesa effettuata. Nel 2023 il limite era stato fissato a 8mila euro, mentre nel 2024 tale soglia di abbasserà a 5mila euro.

Sismabonus

Il Sismabonus rimarrà in vigore anche nel 2024 e si tratta di un’agevolazione destinata agli interventi relativi l’adozione di misure antisismiche negli edifici. La misura, disponibile come detrazione Irpef o Ires, presenta più forme: viene indicato un limite massimo di 96mila euro le abitazioni unifamiliari e vengono mantenute le agevolazioni all’80% e all’85% per i miglioramenti delle classi a rischio. Confermate anche le detrazioni del 75% e dell’85% per i lavori antisismici nei condomini.