Istituto nazionale di fisica nucleare, concorso per collaboratori tecnici: posti, requisiti e come fare domanda

L’Istituto nazionale di fisica nucleare ha indetto un concorso per collaboratori tecnici. La selezione prevede la copertura di 8 posti di lavoro presso diverse sedi. I candidati possono presentare la domanda fino al 20 giugno 2024.

I posti

I collaboratori tecnici selezionati saranno così suddivisi: 1 posto presso la sezione di Torino per attività di meccanica; 2 posti presso i laboratori nazionali del Gran Sasso per attività di meccanica; 1 posto pressi i laboratori di Frascati per attività di meccanica; 2 posti pressi i laboratori di Frascati per attività di elettronica; 2 posti presso i laboratori di Legnaro per attività di elettronica.

I requisiti richiesti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore ad anni 18; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, né essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

I requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il seguente titolo di studio: diploma di Istituto Tecnico settore Tecnologico con indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia o con indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica o titoli equiparati secondo la normativa vigente o analogo titolo di studio estero; oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto a documentata esperienza professionale non inferiore a 6 mesi in attività pertinenti a quelle indicate dal bando.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata entro il prossimo 20 giugno, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito dell’Istituto.

