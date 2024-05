Università Sacro Cuore di Milano, concorso per 5 posti da ricercatore: domanda e requisiti

L'Università Sacro Cuore di Milano cerca 5 ricercatori a tempo determinato: tutto quello che c'è da sapere sul concorso

Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) emanato con decreto rettorale n. 9933 del 27 aprile 2023, si comunica che l‘Universita’ Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 11453 del 2 maggio 2024, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato (RTT).

Ricercatore a tempo determinato (RTT) – (cinque posti):

Facolta’ di economia: settore concorsuale: 13/A1 Economia politica – settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 Economia politica; settore concorsuale: 13/A4 Economia applicata – settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 Economia applicata;

Facolta’ di lettere e filosofia: settore concorsuale: 10/B1 Storia dell’arte – settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 Storia dell’arte moderna;

Facolta’ di scienze della formazione: settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 Storia della pedagogia;

Facolta’ di scienze linguistiche e letterature straniere: settore concorsuale: 13/C1 Storia economica – settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 Storia economica.

Per i posti da ricercatore a tempo determinato (RTT) sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Ecco il termine entro cui presentare la domanda



I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione

secondo le modalita’ stabilite dai bandi. Il bando e’ reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e- cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, nonche’ i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica PICA (piattaforma integrata concorsi Atenei): https://pica.cineca.it/unicatt/.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI