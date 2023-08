“La Venere dell’Etna 2023”, Teresa Valastro è la vincitrice della XX edizione

La giovane Teresa Valastro, 17 anni, ha ricevuto la corona di vincitrice de "La Venere dell'Etna" in occasione della Finalissima di domenica.

È Teresa Valastro, 17enne originaria di Riposto, in provincia di Catania, la vincitrice della 20esima edizione del Concorso Nazionale di bellezza “La Venere dell’Etna”. La giovane ha ricevuto la corona in occasione della Finalissima che si è tenuta nella serata di domenica 27 agosto nella splendida cornice di piazza Duomo ad Acireale.

A premiare Teresa Valastro è stato il patron Antonio Russo, che in passato ha già incoronato vincitrici illustri come Rosanna Sapia, oggi affermata modella e attrice, e Angela Toscano, modella e trionfatrice della passata edizione.

“La Venere dell’Etna 2023”, chi è Teresa Valastro

“Frequento il liceo linguistico Leonardo di Giarre. Nel tempo libero pratico danza latino americana e ho conquistato numerosi risultati internazionali e mondiali”, ha raccontato Teresa Valastro a QdS.it.

“Da due anni a questa parte partecipo al prestigioso concorso “La Venere dell’Etna” che accoglie tutte le ragazze come una grande famiglia, inoltre offre tantissime opportunità lavorative e soprattutto meravigliosi premi importanti. I miei obiettivi sono continuare gli studi per poter realizzare il mio sogno: diventare criminologa. Ringrazio tutti per i tantissimi messaggi ricevuti”, ha concluso la giovane.

Durante la serata, oltre alla vincitrice dell’edizione 2023, hanno ricevuto la fascia anche altre 30 ragazze. Per tutte loro non si tratterà soltanto di una passerella, ma anche di una grande opportunità di carriera.

“La Venere dell’Etna 2023”, gli ospiti della serata

Anche quest’anno la finalissima di piazza Duomo è stata condotta magistralmente da Paola Parisi. Nel corso della serata, inoltre, sono stati numerosi gli ospiti d’eccezione presenti ad Acireale come Miss Italia 2021, Zeudi di Palma, e il noto opinionista Mediaset e Rai Samuel Montegrande.

In platea anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, e gli sponsor legati alle attività locali. Importante anche il momento sociale vissuto in compagnia di Riccardo Castro, dirigente medico e presidente del Cda del 118 Sicilia.

Menzione speciale per Antonio Saeli, manager che, con la sua Antonio Saeli management, ha reso possibile l’organizzazione di diverse serate nelle varie piazze siciliane. Proprio grazie all’impegno di Saeli quest’anno il concorso “La Venere dell’Etna” è riuscito a valicare anche i confini nazionali, riuscendo ad approdare anche sull’isola di Malta.