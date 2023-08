Lampedusa, il ministro Urso in visita: “Europa deve intervenire”

"La mia visita è segno dell'attenzione del governo, per capire cosa si possa fare di più", ha detto il ministro per il Made in Italy

“L’Europa deve capire che l’Italia non può essere lasciata sola. Davanti a questo fenomeno straordinario, l’Europa deve intervenire”. Così il ministro per le Imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso in visita a Lampedusa colpita da una nuova ondata di sbarchi di migranti.

“La mia visita è segno dell’attenzione del governo, avendo ascoltato gli operatori, il prefetto e le autorità competenti per capire cosa si possa fare di più e di meglio alla luce dei provvedimenti” che i ministri Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) e Piantedosi (Interno) “hanno già annunciato”. Nel dettaglio delle misure Urso non si è sbilanciato limitandosi a dire che la decisione “spetta ad una riflessione del governo, io qui ho ascoltato come è doveroso fare”. A Lampedusa inoltre bisogna “capire come meglio separare la gestione del flusso di migranti dallo sviluppo anche sociale dell’isola e contribuire perché possa svilupparsi al meglio”, aggiunge, affermando di aver trovato Lampedusa “migliorata notevolmente rispetto al passato”.