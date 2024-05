Lavoro con Sky Italia: profili e requisiti richiesti

Si cercano candidati con una forte passione per il settore media e intrattenimento

Per tutti coloro che sono interessati ad eventuali opportunità lavorative in grado di regalare grandi soddisfazioni, Sky Italia offre una vasta gamma di posizioni aperte in un ambiente stimolante dove poter crescere, imparare e contribuire a progetti che lasciano il segno.

Sky Italia, profili e requisiti richiesti

I requisiti sono soggetti a variazioni a seconda della posizione, ma generalmente si cercano candidati con una forte passione per il settore media e intrattenimento, competenze specifiche relative al ruolo, capacità di lavorare in team, e un impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. La conoscenza dell’inglese può essere un requisito per alcune posizioni, data la natura internazionale dell’azienda.

Anche il processo di selezione può variare in base al ruolo, ma generalmente include la valutazione delle competenze tecniche, delle esperienze professionali e delle soft skills. Le fasi possono comprendere screening del curriculum, colloqui, test di valutazione, ed eventuali confronti con i manager del team.

Come candidarsi

È possibile candidarsi visitando la pagina LinkedIn di Sky Italia nella sezione offerte di lavoro. Da lì è possibile scegliere la posizione aperta e seguire le istruzioni per inviare la candidatura.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI