Lega, Caronia: “50 milioni di euro a favore dell’Irfis” per alleggerire le famiglie dagli interessi sui mutui

La capogruppo della Lega all'Ars, Marianna Caronia, ha annunciato 50 milioni per Irfis che alleggerirà le famiglie dagli interessi

“La crescita spropositata dei tassi di interesse sui mutui variabili non graverà sulle famiglie siciliane, grazie ad una norma approvata nel Collegato ter che ristora le famiglie degli aumenti verificatisi nel 2022 e nel 2023 sulle rate dei mutui per la prima casa. Si tratta di una misura per la quale mi sono spesa personalmente che stanzia 50 milioni di euro a favore dell’Irfis che emanerà un bando con il quale verranno riconosciuti contributi alle famiglie che non superano i 30.000 di Isee”.

L’aiuto per le famiglie

“È un aiuto concreto in un momento in cui il carovita aggredisce la capacità di spesa dei cittadini e penalizza Fortemente chi ha potuto acquistare casa con un mutuo variabile”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.