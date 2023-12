Lipari (ME), droga all’interno di un forno: arrestati 3 giovani

Rinvenuti anche 1.100 gratta e vinci

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, tre giovani, di cui uno noto alle Forze dell’Ordine, presunti responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un sevizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, predisposto nel comune di Lipari, i militari hanno fermato i tre indagatiche si aggiravano nella zona del porto.

Droga e refurtiva

L’impazienza mostrata dai tre giovani nel corso delle operazioni di controllo, ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. Perquisita l’abitazione dei tre indagati, tutti conviventi nello stesso domicilio. Sequestrati oltre 32 grammi di cocaina, 145 grammi circa di marijuana, 3 bilancini digitali di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto materiale abilmente occultato dentro un forno. La somma di 1.685 euro invece contenuta in una scatola occultata nella camera da letto.

Denuncia per ricettazione

Inoltre, durante la perquisizione, i militari hanno altresì trovato e sequestrato, diversi preziosi, un fucile da sub, due cellulari, elettrodomestici, personal computer ed oltre 1.100 gratta e vinci. I tre giovani, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.