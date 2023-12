Milazzo, messa in sicurezza del quartiere San Paolino

Il Comune di Milazzo ha intercettato 750 mila euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la riqualificazione ambientale e urbanistica di una zona spesso soggetta ad allagamenti

MILAZZO (ME) – Il quartiere di San Paolino, soggetto in passato a numerosi allagamenti, sarà interessato da lavori di riqualificazione ambientale e urbanistica grazie a un intervento nell’ambito della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con un finanziamento previsto di 750 mila euro.

I lavori sono stati consegnati alla ditta Loto Srl di Barcellona Pozzo di Gotto, aggiudicataria dell’appalto. In questa zona sono state selezionate due aree di intervento: la prima a 80 metri dall’intersezione della bretella di raccordo dell’asse viario con la viabilità comunale, su un lotto di proprietà attualmente non utilizzato ai margini della carreggiata. In quest’area si prevede la realizzazione di un parcheggio di sosta per le autovetture e la collocazione di elementi di arredo urbano come panchine, fioriere e una pensilina con seduta per l’attesa dei mezzi pubblici.

Verranno inoltre attuati lavori nell’ambito della sicurezza stradale in prossimità di un incrocio caratterizzato da scarsa visibilità e che in passato ha provocato numerosi incidenti stradali. Da questo punto di vista si prevede un miglioramento della geometria dell’incrocio, da eseguire nel rispetto delle indicazioni fornite dal codice della strada, mediante realizzazione di isola spartitraffico con lo scopo di ridurre la velocità di percorrenza dell’incrocio e di non favorire in questo modo il rischio di collisioni tra i veicoli in transito. Nella stessa zona verrà inoltre incrementato il sistema di illuminazione esistente, in modo da rendere sempre elevate le condizioni di visibilità anche nelle ore notturne.

La seconda area di intervento riguarda invece le zone residenziali del quartiere San Paolino, dove si prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, con particolare attenzione ad interventi che puntano a un adeguato incremento del numero di caditoie per assorbire più facilmente l’acqua piovana in vista di eventuali precipitazioni.

“Al fine di migliorare le condizioni di accesso da parte degli autoveicoli all’area interna del lotto – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – si prevede una rimodulazione dell’ingresso Sud, con rimozione parziale dei muretti di cinta perimetrali esistenti e individuazione tramite segnaletica orizzontale, di apposita isola spartitraffico per indirizzare le manovre di ingresso. Ci sarà anche la riqualificazione del cortile situato a Sud del lotto appena descritto mediante realizzazione di una scala in grado di collegare i due cortili, attualmente a quote differenti, il rifacimento dello strato di usura e connessa segnaletica orizzontale per la delimitazione degli stalli di sosta”.

“Anche su quest’area – ha concluso il rappresentante dell’Amministrazione – verranno installati elementi di arredo urbano al fine di conseguire un adeguato stato di riqualificazione ambientale ed urbanistico”.