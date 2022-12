L’oroscopo di oggi, 14 dicembre: tante opportunità per l’Ariete, Leone attento ai brutti scherzi

Dall'Ariete ai Gemelli, dal Cancro ai Pesci, ecco come trascorreranno la giornata di oggi i 12 segni dello zodiaco.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le prospettive oggi sono ottime, grazie alla bella posizione della Luna nel vostro cielo, prontissima a regalarvi opportunità interessanti, occasioni di guadagno e spirito di iniziativa. In serata, la sfera affettiva decollerà e la vostra vita sentimentale si accenderà di serenità e di passione. Non mancheranno occasioni per viaggiare, sia per motivi di lavoro che di piacere.

Toro

Una ventata di ottimismo cancellerà i malumori dei giorni passati e vi permetterà di trascorrere momenti spensierati con gli amici più cari. L’amore viaggia a vele spiegate, in un mare calmo e soleggiato: un quadro perfetto per la vita di coppia, ma anche per i singoli ricercati e corteggiati come non mai. Riordinate le idee per quel che riguarda le finanze, le entrate e le uscite.

Gemelli

Chi dorme non piglia pesci’, dice il proverbio. In questo giorno, però, meglio per voi ‘dormire’, dato che di pesci da prendere ce ne saranno pochissimi, e sarebbe tempo sprecato alzarsi all’alba per andare a pescare. Questo è un buon momento, invece, per pensare di più al vostro fisico, per mettere a punto una dieta depuratrice (specie per chi ha problemi digestivi).

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avvertirete forte il bisogno di libertà, oltre a mostrarvi insofferenti nei confronti di tutte le situazioni che ritenete banali e scontate. Per questo viaggerete, sperimenterete situazioni nuove, avvicinerete persone particolari in grado di stuzzicare la vostra curiosità e la vostra fantasia. Qualche battibecco con chi amate, sarà molto positivo, perché fugherà ogni nube.

Leone

Ben nascosto da qualche parte, qualcuno cerca di giocarvi un brutto scherzo: sarete attaccati da un nemico invisibile, che cercherà di mettervi i bastoni in mezzo alle ruote. Fortunatamente le configurazioni astrali che vi riguardano sono sufficientemente protettive, e possono quindi consentirvi di rispondere agli attacchi con buona efficacia, pur senza sapere da dove provengono.

Vergine

I pianeti sono favorevoli e potrebbero accompagnarsi ad eccellenti occasioni di successo; ma attenzione a non cantare vittoria troppo in fretta, certi risultati eccessivamente brillanti potrebbero essere anche effimeri. In serata, sarà intensa la voglia di abbandonarvi alle emozioni del cuore e dei sensi. Trascurate un po’ gli impegni e dedicatevi di più agli amici e all’amore!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Come vi sentirete oggi? Come se toccaste il cielo con un dito, tanto tutto sarà assolutamente perfetto! Si annuncia, quindi, una bella giornata dove apparite in gran forma, insolitamente socievoli e ben disposti a condividere con amici tanti progetti di svago e di divertimento. I singoli e i più giovani avranno l’opportunità di lasciarsi rapire da un amore nuovo.

Scorpione

Staccate la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione privata che vi sta creando un certo disagio. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di un vostro familiare sui cui avevate puntato: vi sentirete traditi, ma non è così, se ci pensate bene! In amore, siete deconcentrati ma il partner è al vostro fianco, vi comprende benissimo.

Sagittario

Staccate la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione privata che vi sta creando un certo disagio. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di un vostro familiare sui cui avevate puntato: vi sentirete traditi, ma non è così, se ci pensate bene! In amore, siete deconcentrati ma il partner è al vostro fianco, vi comprende benissimo.

Oroscopo, previsioni di domani martedì 13 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

C’è molta euforia e molta spensieratezza intorno a voi, grazie ad una Luna che risveglia la socievolezza e la vostra comunicativa. Riceverete numerosi inviti e nel corso di una festa mondana non mancherà l’occasione per mettervi in vista e attirare l’attenzione di qualcuno. La sfera amorosa è in grande ripresa, grazie ad un cielo favorevole e al vostro spirito di iniziativa.

Acquario

Non è il caso di agitarsi troppo, in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa per riflettere sul proprio modo di essere, ricaricarsi di energie e lasciare che gli eventi seguano tranquillamente il loro corso. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative, senza nessun bisogno dei vostri interventi che, anzi, potrebbero rivelarsi controproducenti.

Pesci

Giornata tutto all’attacco, grazie a energie impensabili. Questa giornata sarà talmente ricca di soddisfazioni che finirete con il mettere da parte il bisogno di libertà, che di solito vi contraddistingue, per fare nuove conoscenze, condividere con partner e amici divertimenti, balli, spettacoli, interessi artistici o culturali. In amore realizzerete anche i desideri più segreti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay