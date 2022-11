Caso Lukoil, confronto sindaco Siracusa-Urso: “Pronte più garanzie per banche”

Il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia, ha incontrato il ministro Urso sulla vertenza Lukoil. Assicurato impegno del Governo.

L’attenzione del Governo nazionale sul caso Lukoil “è massima, anzi c’è già un primo risultato perché il ministero delle Imprese e del Made in Italy è riuscito ad aumentare le garanzie in favore delle banche“.

Lo ha riferito il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, al termine di un incontro con il ministro Adolfo Urso avvenuto a margine del congresso nazionale dell’Anci attualmente in corso a Bergamo.

Francesco Italia: “Tutte opzioni ancora in campo”

“Su mia richiesta ho avuto la possibilità di intrattenermi una decina di minuti con il ministro per discutere della questione, anche in base a quanto emerso nell’incontro di venerdì scorso“, ha affermato Italia.

“Mi ha confermato che tutte le opzioni indicate sono ancora in campo con il vantaggio oggi di poter offrire agli istituti di credito maggiori garanzie, proposta da me avanzata durante la riunione tenuta a Roma”, ha concluso il primo cittadino di Siracusa.