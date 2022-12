Covid, passeggeri Malpensa pagano tamponi a 90 euro anziché 20: Enac dispone rimborso

Enac ha disposto “l’immediata restituzione” delle somme riscosse in eccedenza per i tamponi effettuati per i passeggeri in arrivo sullo scalo di Malpensa con i seguenti tre voli:

26 dicembre 2022

Volo NO 977 NKG-MXP ata 6.19 – 98 pax (1 infant);

volo CA 837 WNZ-MXP ata 19.07 – 156 pax;

29 dicembre 2022

Volo NO 949 TSN-MXP ata 15.15 – 67 pax;

Tamponi pagati 90 euro anziché 20 euro, scatta il rimborso

I tamponi sono stai eseguiti al costo, sostenuto dai passeggeri, di 90 euro anziché di 20 euro, come fissato da ordinanza della regione Lombardia e dall’Ordinanza n.4/2021 della Direzione Aeroportuale di Malpensa.

L’Enac ha quindi dato disposizione alla società incaricata dell’esecuzione dei controlli sanitari di effettuare l’immediata restituzione delle somme riscosse in eccedenza rispetto al costo massimo stabilito per policy di carattere generale stabilita sin dall’inizio della pandemia Covid 19 per favorire i controlli in sede aeroportuale per un migliore tracciabilità di eventuali passeggeri contagiati.