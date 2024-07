Mazara del Vallo, partono i lavori della consiliatura

Nella città trapanese del riconfermato sindaco Salvatore Quinci, Francesco Di Liberti è stato eletto come nuovo presidente del Consiglio comunale e Valentina Grillo come vice presidente

MAZARA DEL VALLO – Francesco Di Liberti, 55 anni, bancario, è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Mazara del Vallo. Lo ha eletto con 17 voti su 24 presenti il nuovo Consesso civico nella seduta inaugurale che si è aperta nei giorni scorsi con l’esecuzione dell’inno nazionale. Valentina Grillo è la vice presidente.

Già assessore al Bilancio nella prima Giunta Quinci, il neo presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti è stato proclamato eletto consigliere comunale alle elezioni dell’8 e 9 giugno nella Lista “Salvatore Quinci Sindaco” con 487 preferenze risultando il più votato della coalizione di maggioranza.

La votazione finale per il presidente del Consiglio comunale è stata la seguente: Francesco Di Liberti (17 voti), Giuseppe Bonanno (tre voti), Pietro Marino (due voti), Giovanni Iacono Fullone (un voto), una scheda bianca. Di Liberti succede alla carica di presidente a Vito Gancitano che ha occupato per dieci anni lo scranno più alto dell’Aula consiliare.Valentina Grillo , avvocato, già consigliere comunale e già vice presidente del Consiglio nella passata consiliatura è il nuovo vice presidente. è stata eletta con 16 voti su 23 presenti (tre voti per Gilante, tre schede bianche e una nulla). Per lei, quindi, una conferma alla carica di vicepresidente. Valentina Grillo è stata proclamata eletta consigliere comunale con 261 voti nella lista “Salvatore Quinci Sindaco”.

La seduta inaugurale del Consiglio comunale è stata temporaneamente presieduta nella parte iniziale dal consigliere comunale più votato alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: Francesco Foggia (939 preferenze). Dopo il giuramento e la convalida degli eletti, si è proceduto alla surroga dei due consiglieri Giampaolo Caruso e Gianfranco Casale che, in quanto assessori, hanno deciso di rinunciare alla carica consiliare. Al loro posto sono subentrate ed hanno prestato giuramento le prime dei non eletti delle rispettive liste Piera Perla Alagna (Fratelli d’Italia) e Arianna D’Alfio (Partecipazione Politica).

Dopo l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale, la prima adunanza si è conclusa con il giuramento e l’intervento del sindaco riconfermato Salvatore Quinci. Il primo cittadino, nell’augurare buon lavoro agli assessori e al Consiglio ha affrontato i temi socio economici della sanità, sicurezza, quartieri e annunciato l’imminente approvazione del Bilancio 2024 da parte della Giunta.

Il sindaco Quinci ha richiamato tutti ad una “coesione cittadina”

Nel suo intervento il sindaco ha richiamato tutti ad una “coesione cittadina” per affrontare le grandi sfide in campo. Questa che segue la composizione del nuovo Consiglio comunale. Coalizione di maggioranza a sostegno del riconfermato sindaco Salvatore Quinci: 15 consiglieri comunali con la lista Salvatore Quinci Sindaco (quattro consiglieri – Francesco Di Liberti 487 preferenze, neo presidente; Paola Caltagirone 288 preferenze; Valentina Grillo 261 voti – neo vice presidente; Germana Abbagnato 231 preferenze).

Per la lista Fratelli d’Italia, tre consiglieri: Dario Scaletta 404 preferenze; Francesco Giacalone 336 preferenze (21 anni, il più giovane consigliere comunale in carica ); Piera Alagna 292 preferenze (subentrata a Giacomo Paolo Caruso che ha rinunciato alla carica di consigliere in quanto assessore). Nella lista Osservatorio Politico treconsiglieri: Francesca Maria Calcara (412 preferenze); Massimo Giardina (301 preferenze); Brigida Mineo (273 preferenze). Per la lista Partecipazione Politica (3 consiglieri): Pietro Ferro (444 preferenze); Paola Galuffo (274 preferenze); Arianna D’Alfio (260 preferenze – subentrata a Gianfranco Casale che ha rinunciato alla carica di consigliere in quanto assessore).

Dalla lista Libertà, due consiglieri: Giovanni Iacono Fullone (423 preferenze); Eleonora Arena (348 preferenze); mentre da Opposizione consiliare, sono in nove tra cui Vita Ippolito (proclamata consigliere comunale in quanto candidata sindaca perdente che ha ottenuto più voti).Per la lista Democrazia Cristiana (2 consiglieri):Aleandro Gilante (407 preferenze); Antonio Russo detto Tony (360 preferenze).

Da Forza Italia, Michele Reina (417 preferenze); da Popolari e Autonomisti/ La Forza dei Fatti, Francesco Foggia (939 preferenze); da Più Vita Antonella Coronetta (269 preferenze). Da lista Futuristi, Giuseppe Bonanno (298 preferenze); dalla lista Cristaldi sindaco, Pietro Marino (537 preferenze) e infine da Orgoglio e Futuro, Giorgio Randazzo (405 preferenze).