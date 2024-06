Messina, ubriaco alla guida di un’auto rubata: arrestato 26enne straniero

Il conducente aveva rubato l'auto poco prima in una zona di Terme Vigliatore.

Ubriaco e senza patente alla guida di un’auto rubata a Messina. Un cittadino straniero di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto con l’accusa di furto aggravato.

Per il giovane è scatta anche la denuncia per guida senza patente, soggiorno illegale sul territorio italiano e guida in stato di ebrezza.

Il controllo al giovane ubriaco a Messina

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato una macchina che stava percorrendo una via del centro e sottoposto a controllo il conducente da solo a bordo. L’alcoltest ha evidenziato un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite consentito. Il conducente ubriaco aveva, inoltre, rubato la vettura poco prima in una zona di Terme Vigliatore, a Messina.

Inoltre, il 26enne straniero, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, è risultato anche privo del permesso di soggiorno sul territorio italiano. Dopo aver restituito l’auto al legittimo proprietario, il 26enne è stato arrestato e condotto in carcere.