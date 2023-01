Meteo Sicilia, con l’Anticiclone delle Azzorre torna il sole: le previsioni

Meteo in Sicilia all'insegna della stabilità, grazie al passaggio dell'Anticiclone dell'Azzorre sull'isola. Le previsioni per l'inizio di febbraio 2023.

Il maltempo che ha contraddistinto la seconda settimana di gennaio in Sicilia sembra essere soltanto un lontano ricordo. Nel corso di queste ore, infatti, le nuvole hanno lasciato spazio al sole e le temperature hanno conosciuto una flebile risalita.

Le condizioni climatiche positive sono “figlie” del passaggio dell’Anticiclone delle Azzorre che recentemente si è stabilizzato sulla nostra regione. Ma quali saranno le previsioni meteo per l’inizio di febbraio e per la giornata di domani, mercoledì 1° febbraio? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, previsioni 1° febbraio

Per la giornata di mercoledì 1° febbraio si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio siciliano. Il sole continuerà a farla da padrone su tutta la Sicilia, con le precipitazioni che si manterranno assenti.

Le temperature, come detto, saranno in ripresa. I valori massimi si attesteranno sui 15-16 gradi, in particolare lungo le coste della Sicilia.

Durante le ore notturne si registrerà un lieve decremento delle temperature. I venti saranno deboli, mentre i mari si mostreranno mossi, in particolare lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in diminuzione.

Meteo Sicilia, previsioni 2° febbraio

La situazione si manterrà generalmente stabile anche nella giornata di dopodomani, giovedì 2° febbraio. Qualche nuvola in più potrebbe presentarsi nell’Agrigentino e nelle zone centro-meridionali della Sicilia.

Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori pressoché simili a quelli registrati nelle precedenti 24 ore. Un peggioramento è previsto soltanto all’inizio della prossima settimana, quando sull’isola arriverà l’aria gelida proveniente dalla Russia che potrebbe determinare un deciso calo termico.