Molte nubi ma niente pioggia, le previsioni meteo in Sicilia di domenica 3 dicembre

Ecco le previsioni meteo per la Sicilia di domani, domenica 3 dicembre. Possibili addensamenti nuvolosi, precipitazioni escluse.

Giornata parzialmente serena quella di domani, domenica 3 dicembre, su tutta la Sicilia. Secondo le previsioni meteo per le prossime ore, nell’Isola si attendono cieli coperti o in parte sereni, senza particolari pericoli per quanto riguarda le precipitazioni.

Meteo Sicilia, previsioni 3 dicembre

Addensamenti potrebbero verificarsi nelle zone dell’Ennese e del Nisseno, senza però evolvere in pioggia. La zona più soleggiata potrebbe essere quella dell’Agrigentino.

Le temperature

Le temperature saranno miti, con punte di 19-20 gradi in particolare lungo le zone costiere della Sicilia. I picchi si registreranno a Catania e Siracusa. Clima gradevole anche lungo il versante tirrenico del territorio siciliano, così come ad Agrigento e Trapani.

La giornata di domenica potrebbe essere comunque condizionata dal vento. Si attendono infatti raffiche fino a 30-33 chilometri orari provenienti da Nord-Nord Ovest. I mari che circondano la Sicilia si manterranno mossi o parzialmente mossi.