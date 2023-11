Meteo, diramata allerta gialla in 3 province della Sicilia: ecco dove

Attese possibili nuove precipitazioni in Sicilia per la giornata di domani: allerta gialla diramata in 3 province dell'isola

Per la giornata di domani, martedì 28 novembre, in Sicilia è attesa una residua instabilità mattutina, che si allontanerà favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento.

Intanto, però, occhio alle possibili precipitazioni, con la Protezione civile regionale che ha diramato lo stato di allerta “gialla” per rischio meteo–idrogeologico e idraulico per le province di Messina, Palermo e Trapani.

Le temperature provincia per provincia in Sicilia

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 14 °C – 19 °C, a Trapani 15 °C – 19 °C, a Palermo 16 °C – 19 °C, a Siracusa 12 °C – 21 °C e a Messina 14 °C – 17 °C. Le temperature saranno leggermente più basse a Ragusa con 9 °C – 16 °C e ad Agrigento con 11 °C – 17 °C. Seguono, infine, Enna con 5 °C – 12 °C e Caltanissetta con 8 °C – 16 °C.

