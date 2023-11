Ancora pioggia e vento forte, domenica instabile in Sicilia: le previsioni meteo

Giornata altalenante per quanto riguarda il meteo in Sicilia. Non si escludono piogge, ancora vento e mari agitati.

Sarà una giornata all’insegna dell’instabilità quella di domani, domenica 26 novembre, sulla Sicilia. In base alle previsioni meteo delle prossime ore, si attendono ancora acquazzoni e vento in alcune zone dell’isola, con sprazzi di sereno nel corso della giornata.

La situazione complessiva, comunque, si prospetta in leggero miglioramento rispetto la giornata di sabato 25 novembre, contraddistinta in particolare dalle forti raffiche di vento.

Meteo Sicilia, dove pioverà

Secondo il Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana, sono attese precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nord-orientale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli”. Nelle altre aree, invece, il sole riuscirà a splendere senza particolari difficoltà. Non si prevede allerta meteo.

Le temperature

Le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra i 15 e i 17 gradi lungo le zone costiere. I valori si abbasseranno ulteriormente nelle province interne, dove si toccheranno anche gli 11 gradi durante le zone centrali del giorno. Minime in discesa: durante la notte non si andrà oltre i 12 gradi, mentre sempre nelle aree interne della Sicilia non è escluso un calo termico fino a 1-2 gradi.

Venti e mari

Per quanto riguarda i venti, essi si presenteranno “da forti a burrasca settentrionali con rinforzi di burrasca forte, in attenuazione dalla mattinata”. In relazione ai mari, si presenteranno “agitati o molto agitati i bacini centro-meridionali con moto ondoso in attenuazione”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI