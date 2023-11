Pioggia e vento in Sicilia, collegamenti in tilt: voli dirottati da Catania, ferrovia bloccata

Numerosi problemi per i collegamenti in Sicilia a causa del forte vento. Diversi gli aerei in ritardo o dirottati, disagi anche su rotaie.

Il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla Sicilia sta causando ritardi anche per quanto riguarda il traffico aereo e non solo. A causa delle forti raffiche di vento, sono diversi i voli in arrivo all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania che hanno subìto ritardi o dirottamenti verso altre aerostazioni.

Maltempo Sicilia, voli in ritardo o dirottati

Il volo VY 06864 da Firenze (FLR) e il volo ZZ 01721 da Milano (LIN) previsti per il pomeriggio odierno hanno subito dei rallentamenti. Il volo FR 00061 da Lamezia Terme (SUF) operato da Ryanair è stato dirottato a Bergamo.

Stessa sorte è toccato al W6 02353 da Budapest (BUD) di Wizz Air e al KL 00911 da Amsterdam (AMS) operato da KLM che sono stati dirottati all’aeroporto di Napoli. Ritardi anche per diversi voli in partenza da Catania con direzione Torino, Napoli, Roma e Amsterdam.

Sono stati cancellati anche due diretti in partenza dall’aeroporto di Pantelleria della Danish Air Transport che sarebbero dovuti giungere in mattinata a Palermo e Trapani. Stop anche ai voli in arrivo. Nella prima metà di giornata l’isola siciliana è stata interessata da un intenso temporale accompagnato – anche in questo caso – da forti raffiche di vento.

Maltempo in Sicilia, problemi a linea ferroviaria

Situazione problematica anche per i trasporti ferroviari. Nel pomeriggio di oggi Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato l’interruzione della linea Messina-Catania-Siracusa per danni provocati dal maltempo nel tratto compreso tra le località di Fiumefreddo e Taormina.

I tecnici di RFI si sono presentati sul posto per provvedere al ripristino della circolazione il più rapidamente possibile. Non sono esclusi ritardi per i treni in transito lungo la rete ferroviaria che si snoda lungo la costa ionica della Sicilia.

Foto di Patty Jansen da Pixabay

