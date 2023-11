Maltempo in Sicilia, interrotta la linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa per danni

Disagi in Sicilia per quanto riguarda il maltempo. Problemi alla linea ferroviaria lungo la costa ionica, la situazione in aggiornamento.

Si moltiplicano in queste ore i disagi causati dal maltempo in Sicilia, in particolare per le forti raffiche di vento. Da Palermo a Catania, sono numerosi i problemi che si stanno riscontrando anche per quanto riguarda la circolazione ferroviaria.

La nota di RFI

Così come comunicato nel pomeriggio di oggi da Rete Ferroviaria Italiana, dalle ore 13.30 lungo la linea Messina-Catania-Siracusa la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra le località di Fiumefreddo e Taormina “per danni causati dal maltempo”.

Sul posto, così come specificato dalla nota, si sono presentati i tecnici di RFI per provvedere a un intervento.

La Rete Ferroviaria Italiana comunica che i treni in percorrenza sulla linea Messina-Catania-Siracusa potrebbero “subire limitazioni e cancellazioni”. Seguiranno aggiornamenti.

