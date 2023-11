Meteo Sicilia, prosegue il maltempo: temporali e pioggia, le previsioni del 24 novembre

L'instabilità non lascia l'Isola: ecco le ultime previsioni presenti nel bollettino della Protezione civile.

Niente allerta meteo ma maltempo e rovesci sparsi in Sicilia per la giornata di venerdì 24 novembre 2023: ecco le previsioni aggiornate.

Previsioni meteo per la Sicilia, 24 novembre 2023

Il bollettino della Protezione civile rassicura la popolazione: per la giornata del 24 novembre non ci saranno allerte per rischio idrogeologico e idrico. Tuttavia, non mancheranno possibili rovesci o temporali in tutte le aree dell’Isola.

Nello specifico, nel documento si legge: “Si prevede il persistere di piogge e temporali sparsi, specialmente nei settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Questo, almeno, è quello che la Sicilia potrà aspettarsi nelle prossime ore. Per domani, 24 novembre, invece, le piogge saranno “isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Si abbassano anche le temperature, che – dopo un periodo di caldo anomalo – rientrano nelle medie stagionali per il periodo autunno-inverno.

Una giornata difficile

Quella del 23 novembre è stata una giornata piuttosto complessa per la Sicilia sul fronte del maltempo. La Protezione civile aveva diramato nelle scorse ore l’allerta arancione (gialla solo per Agrigento e Trapani), ma nel nuovo bollettino il livello di rischio è stato abbassato da medio-alto (allerta arancione) a medio-basso (allerta gialla).

Per la giornata del 23 novembre molti Comuni – soprattutto nella fascia jonica della Sicilia – hanno deciso di mantenere in via precauzionale le scuole chiuse e di non aprire uffici pubblici e cimiteri. Tanti i disagi provocati dal maltempo in varie zone dell’Isola, soprattutto in provincia di Palermo.

Immagine di repertorio