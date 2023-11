VIDEO e FOTO | Da Palermo a Catania, Sicilia travolta dal maltempo: nubifragi e strade-fiumi

Strade allagate, alberi abbattuti dal vento e non solo: ecco le immagini della Sicilia nella morsa del maltempo dopo una lunga "estate".

Strade trasformate in fiumi, pioggia battente e traffico in tilt: si ripete il solito copione in Sicilia, travolta dal maltempo in questo giovedì 23 novembre. Tanti i danni segnalati tra alberi caduti, strade dissestate e allagamenti in varie aree.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Maltempo a Ficarazzi 23 novembre 2023 – Fonte, Facebook – Ficarazzi Blog

Maltempo in Sicilia, 23 novembre 2023: la situazione

La situazione peggiore si registra in provincia di Palermo, dove in queste ore sarebbe in atto un vero e proprio nubifragio. Nella notte in via Sampolo si sarebbe aperta una vera e propria voragine e un’auto avrebbe perfino rischiato di finirci dentro, come testimoniano le varie foto che circolano sul web. E circolano anche le solite critiche e denunce che mettono in luce le condizioni disastrose delle strade e la scarsa manutenzione: un problema che purtroppo caratterizza l’intera Sicilia, costantemente e irrimediabilmente impreparata ad affrontare le onde di maltempo.

Situazione complessa anche tra Partanna e Ficarazzi. In quest’ultimo Comune, si sarebbe registrato nella serata del 22 novembre un allagamento all’incrocio tra via Meli e via Alcide De Gasperi sulla Statale 113.

Meglio le condizioni della Sicilia orientale, che però non è stata totalmente risparmiata dal maltempo. Nell’Acese, dove le scuole e gli uffici pubblici sono stati chiusi per allerta meteo, sono caduti alberi e forti raffiche di vento e temporali hanno generato preoccupazione e interventi di vigili del fuoco e forze dell’ordine nelle scorse ore. Allagamenti e strade-fiume anche nel centro di Catania, in particolare nella zona Borgo-Sanzio.

L’allerta

Il bollettino della Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione per quasi tutta la Sicilia, prevedendo forti venti e temporali spari anche di forte intensità almeno per le prossime 24-48 ore.

Molti Comuni hanno deciso di mantenere scuole, cimiteri e uffici pubblici chiusi per rischio maltempo. Ecco un articolo con tutti gli aggiornamenti sul caso.

Fonte foto: Facebook – Blog Ficarazzi, Acireale Social, Natale Puma. Video di Ficarazzi Blog