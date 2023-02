Meteo Sicilia, è “quasi” primavera? Sole e temperature alte: le previsioni del weekend

Splende il sole e le temperature crescono ancora con l'Anticiclone delle Azzorre. Ecco le previsioni meteo in Sicilia per il fine settimana.

Non è primavera, ma poco ci manca. L’Anticiclone delle Azzorre che in questi giorni sta garantendo sole e temperature in risalita non sembra volere abbandonare la Sicilia.

Anche per la giornata odierna, venerdì 3 febbraio, il cielo continuerà a essere sereno poco nuvoloso, in assenza di precipitazioni. I valori massimi, come detto, saranno ancora in ripresa con temperature che toccheranno anche i 16-17 gradi lungo le zone costiere del Catanese e del Siracusano.

Clima gradevole anche sul versante occidentale e settentrionale della Sicilia, con massime sui 15 gradi. Non si registreranno particolari criticità per quanto riguarda i venti e i mari che circondano l’Isola. Ma che tempo farà nel corso del fine settimana? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, previsioni 4 febbraio

La situazione climatica rimarrà favorevole anche in vista del fine settimana. Per domani, sabato 4 febbraio, a dominare sarà ancora il sole con il cielo che si presenterà sempre poco nuvoloso.

Una buona notizia per i residenti e i turisti presenti a Catania, dove in questi giorni è in programma lo svolgimento della Festa di Sant’Agata. Per la prima giornata di celebrazioni, infatti, non sono attese brutte sorprese.

Le temperature cresceranno ancora, sempre sulle aree costiere, stabilizzandosi sui 18 gradi. Le minime saranno stazionarie. In particolare, nelle zone interne della Sicilia, le temperature potranno sfiorare lo zero.

Meteo Sicilia, previsioni 5 febbraio

Il culmine della situazione di alta pressione causata dall’Anticiclone delle Azzorre nel territorio isolano verrà toccata nella giornata di domenica 5 febbraio. I cieli saranno ancora sgombri da nubi, con il sole che continuerà a splendere. Temperature massime stazionarie nel Catanese e nel Siracusano, con una leggera salita nel resto delle province.

Un brusco cambiamento del tempo è tuttavia previsto per l’inizio della prossima settimana. A partire da lunedì 6 febbraio i cieli torneranno a essere occupati dalle nubi, con le piogge che potrebbero coinvolgere l’intera Isola. Atteso anche un calo delle temperature e la ripresa dei venti che soffieranno con insistenza.