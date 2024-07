Muore bimba di un anno rimasta chiusa in auto sotto il sole

Si consuma l’ennesima tragedia che vede un innocente minore morire sotto il sole dentro un mezzo. A perdere la vita una bambina di un anno e mezzo morta oggi dopo essere rimasta chiusa in auto al caldo per alcune ore. L’agenzia Ansa ha diffuso la notizia e citato fonti sanitarie. Pare che la piccola fosse stata lasciata in macchina dal papà che avrebbe dovuto portarla in un asilo nido o da un parente. Purtroppo a causa di uno sbaglio la bimba sarebbe stata dimenticata all’interno della vettura nel parcheggio davanti alla ditta d’illuminazione della zona industriale di Marcon (Venezia). Si tratta del luogo di lavoro dell’uomo. Alcuni colleghi, infatti, avrebbero avvertito il genitore che la figlia era sul seggiolino.

Rianimazione inutile: muore una innocente

Il papà, abitante nella vicina provincia di Treviso, ha così aperto la macchina allertando i soccorritori. I sanitari del 118 sono immediatamente giunti sul luogo. La piccolina è stata condotta al pronto soccorso ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare; inutili i tentativi di rianimazione. L’Usl 3 Serenissima si sta occupando di assistere i genitori dal punto di vista psicologico. L’azienda ha specificato di non poter fornire altri dettagli per tutelare la famiglia. La ditta è stata contattata telefonicamente e non ha commentato il dramma.