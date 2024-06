Nuove opportunità lavorative con Mediaworld, come candidarsi

Si cercano candidati con una buona conoscenza del prodotto, capacità di comunicazione eccellenti e un forte orientamento al cliente

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore delle tecnologia e dell’elettronica di consumo, il marchio Mediaworld mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per. gli interessati.

Mediaworld, posizioni aperte e requisiti

Il marchio offre diverse posizioni in diversi settori come vendite, customer service, logistica, amministrazione e molto altro. I requisiti dipendono invece dalla posizione per cui si sta applicando. In generale si cercano candidati con una buona conoscenza del prodotto, capacità di comunicazione eccellenti, un forte orientamento al cliente e un’esperienza lavorativa pertinente.

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte è necessario compilare il modulo di candidatura online sulla pagina delle carriere.

