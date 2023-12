Dalla rissa agli spari, 22enne ucciso vicino discoteca a Palermo: soccorsi inutili

Scorre il sangue a Palermo, il giovane Rosolino Celesia è morto dopo essere stato colpito da dei proiettili. Indagini in corso.

Scorre il sangue a Palermo dove un giovane di 22 anni, Rosolino Celesia, è morto in ospedale dopo essere stato ferito gravemente da alcuni colpi d’arma da fuoco sparati nei pressi di una discoteca.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nei dintorni del locale in via Pasquale Calvi sarebbe scoppiata una lite che sarebbe poi degenerata nella sparatoria. A quanto pare, il 22enne sarebbe stato colpito con i proiettili al torace e al collo. Il giovane è stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale Civico del capoluogo siciliano, dove i medici avrebbero tentato in tutti i modi di salvargli la vita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I soccorsi e il decesso

Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane sarebbe spirato a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile di Palermo. Sul posto si sono presentati anche gli uomini della Scientifica per provvedere alle indagini, con l’area che è stata isolata.

Non sono ancora note le motivazioni che avrebbero portato all’esplosione dei colpi. Le forze dell’ordine avrebbero già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle disseminate in zona.

L’area interessata non è molto distante da via La Lumia, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati episodi di violenza nella movida palermitana. Nell’occasione erano stati sparati anche alcuni colpi d’arma da fuoco da parte di un giovane.