Palermo, ragazzini lanciano un petardo dentro a un tram: autista in ospedale

Lancio di petardo ai danni di un tram. È successo a Palermo per mano di tre ragazzini. La vettura dell’Amat era in corso dei Mille, all’altezza di viale Amedeo d’Aosta, quando è stata colpita. Il veicolo viaggiava sulla linea 1 e stava facendo una sosta alla fermata Missori quando i soggetti, a volto coperto, avrebbero acceso un petardo lanciandolo contro di esso. L’esplosione ha danneggiato la porta automatica e si è creato un buco nella pedana.

Accertamenti per il guidatore: militari indagano

Il dipendente Amat si è accertato delle condizioni dei fruitori. Il mezzo ha raggiunto il capolinea e ha avvisato l’azienda. Il lavoratore è arrivato nel deposito e ha contattato le autorità. Lo stesso ha chiesto l’intervento di un’ambulanza che lo ha portato in ospedale al Policlinico per effettuare i dovuti accertamenti. I Carabinieri hanno sentito il racconto del dipendente. Sono stati, inoltre, acquisiti i video delle telecamere. Il tram coinvolto resterà in deposito fino a quando non saranno sostituite le parti che hanno subito i danneggiamenti.