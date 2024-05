Opportunità di lavoro con Mediaworld: ecco come presentare la candidatura

Tante posizioni aperte da visualizzare sulla pagina dedicata alle carriere

Mediaworld, azienda leader nel settore della tecnologia e dell’elettronica di consumo, mette a disposizione una vasta gamma di posizioni disponibili, benefici competitivi e programmi di sviluppo professionale.

Mediaworld, profili e requisiti richiesti

Il marchio offre diverse posizioni in diversi settori come vendite, customer service, logistica, amministrazione e molto altro. Le posizioni aperte attuali possono essere visualizzate sulla pagina delle carriere. I requisiti per lavorare dipendono invece dalla posizione per cui si sta applicando. In generale si cercano candidati con una buona conoscenza del prodotto, capacità di comunicazione eccellenti, un forte orientamento al cliente e un’esperienza lavorativa pertinente.

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte si deve compilare il modulo di candidatura online sulla pagina delle carriere di Mediaworld. Il candidato deve anche inviare una copia del proprio CV e lettera di presentazione.

