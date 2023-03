Oroscopo del giorno, sabato 11 marzo 2023: Luna in Scorpione, i segni più fortunati

Ecco cosa prevedono le Stelle per i segni zodiacali in questo sabato di inizio marzo.

Oroscopo di oggi, sabato 11 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Alcune risposte che tardano ad arrivare vi tengono in apnea. Potete resistere parecchio, ma alla fine anche voi avrete bisogno di un po’ d’aria! Perciò concentrate al meglio l’attenzione sulle piccole cose che dovete affrontare quotidianamente. È preferibile una piccola gioia certa o un grande sogno ancora incerto? Negli affari di cuore più sarete semplici meglio sarà… per voi!

Toro

La Luna in Scorpione, in opposizione al vostro segno, vi suggerisce di non dare troppo peso a qualche accusa ingiusta lanciatavi dal partner; cercate di capire anche le sue ragioni e magari di fare un mea culpa se avete combinato qualcosa. Ricordate sempre che la medicina casalinga di una volta aveva una sua efficacia. Mal di gola? Latte e miele prima di riposare.

Gemelli

I programmi si stanno realizzando, grazie al vostro costante impegno e a un quadro astrale magnifico. Per una volta, potete contare anche sul supporto di un amico competente. Sul lavoro, sarete più valorizzati e apprezzati, e questo non potrà che gratificarvi. Il rapporto di coppia sarà all’insegna dell’erotismo più intenso e appassionato che riusciate a immaginare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi aspetta una giornata dalla frizzante e intensa vita sociale. Siate disponibili agli incontri e agli inviti, non ve ne pentirete! Sarete indaffaratissimi, ma i vostri impegni saranno tutti molto piacevoli. E, quel che più importa, non vi peseranno. Più che buone le notizie anche dal fronte sentimentale, dove vi aspettano ore piacevoli e spensierate da trascorrere con chi amate.

Leone

Venere e Giove in Ariete vi daranno una mano a eliminare gli effetti poco tollerabili per voi della Luna nel contorto segno dello Scorpione. Voi avete bisogno di movimento, di ossigeno, di tenere la mente attiva con interessi piacevoli. ‘La lontananza rafforza l’amore’, dice il proverbio. Ma voi adesso avete assolutamente bisogno di vicinanza… sia fisica che morale!

Vergine

In questo momento dovete pensare agli affetti e al modo più semplice e veloce per sbrogliare alcune vecchie matasse alquanto ingarbugliate. Potrebbe essere una storia da chiudere definitivamente o l’inizio di una nuova romantica avventura. L’attività professionale sta marciando bene, ve ne accorgerete senza possibilità di equivoci, specie se siete autonomi nella professione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno: è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride e anche il campo finanziario è illuminato dalle stelle. Tanti gli inviti e le proposte per la serata da parte degli amici.

Scorpione

Le stelle intendono assecondarvi e regalarvi una giornata all’insegna di una profonda serenità ed espansione. Sfodererete le vostre migliori qualità e con l’aiuto della fortuna riuscirete a realizzare ciò che vi sta maggiormente a cuore! L’amore vive un momento molto appagante: sono al settimo cielo i cuori in coppia, corteggiati come non mai i single e i più giovani.

Sagittario

Incertezze e dubbi in amore insinuano malinconia e non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre con le vostre fantasie. Non cambia la musica nel lavoro: per la palese indisponibilità di un collega, le vostre richieste trovano la porta chiusa a doppia mandata… Meglio staccare per un momento la spina e ritagliarvi del tempo per voi stessi! Rilassatevi, svagatevi.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 11 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete della quotidianità. Per mantenere il buonumore, coltivate di più le amicizie, soprattutto quelle che vi sono più preziose. Non alimentate le competizioni sul lavoro; otterrete molto di più con un atteggiamento complice, comprensivo, collaborativo e simpatico!

Acquario

Purtroppo le persone che avete contattato sembrano per niente disposte a collaborare… In più la disarmonia lunare complica solo le cose. Non siate precipitosi, soprattutto se avete un’attività autonoma: questo lunedì potrebbe essere molto più dispettoso di quel che pensate e portare incomprensioni tra soci, collaboratori e familiari, generando una serie di ostacoli. Rilassatevi!

Pesci

Meglio redarguire subito chi non si comporta secondo i vostri dettami morali. Non usate però un tono troppo serioso, ma piuttosto allegro e scanzonato! Con la Luna in perfetta armonia con il vostro segno, avete soltanto il desiderio di aiutare gli altri. Ottimo momento dal punto di vista professionale: potete raggiungere traguardi importanti che sognate da tempo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 11 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay