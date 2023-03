Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 marzo per tutti i segni

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle

Oroscopo di oggi, mercoledì 17 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il consiglio delle stelle per questa giornata, caratterizzata da un forte contrasto interiore e da qualche imprevisto, è quello di mantenervi calmi e lontani dalle persone problematiche. Lasciate perdere gli impegni più faticosi e dedicatevi alle persone a voi care, agli interessi preferiti. Buon senso e diplomazia vi serviranno in famiglia, se dovrete risolvere una certa questione.

Toro

Si delinea un giorno foriero di novità. Disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi una atmosfera divertente e distensiva, una vera oasi di pace per amici e familiari. Se siete innamorati, l’intesa a due sarà perfetta da ogni punto di vista. Se siete single, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potrà conquistare qualsiasi preda abbiate nel mirino.

Gemelli

Un buon consiglio: un comportamento più accomodante da parte vostra potrebbe evitare tensioni col partner; cercate, dunque, di assecondare le sue proposte, anche per alleggerire l’atmosfera resa cupa dalla recente Luna dissonante. Una perfetta organizzazione vi metterà in grado di affrontare qualsiasi situazione, anche la più complicata. Viaggi. Incontri entusiasmanti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Nelle faccende pratiche oggi conviene prendere le cose con un po’ di filosofia e stare alla larga dalle situazioni stressanti; così, almeno segnala la Luna dissonante in Capricorno. Non manca la possibilità di completare un lavoro importante: non lasciatevi intimorire da eventuali ‘tu non puoi farcela’. Se è il caso infrangete le regole e raggiungete il vostro scopo!

Leone

I problemi che vi affliggono in questo momento non sono tanto gravi ed è facile trovare la giusta soluzione. L’importante è non agire in modo impulsivo. In amore, sorvolate sulle manchevolezze di chi avete vicino: se insistete con le critiche e le osservazioni, il grado di sopportazione reciproco sarà ridotto al minimo. Trovate lo spazio per dedicarvi a svaghi, interessi e riposo.

Vergine

Il cielo sopra di voi ha tutte le carte in regola per farvi concludere la settimana in bellezza. A gonfie vele andranno gli amori e le conquiste, senza contare che anche le vostre iniziative in altri campi saranno vincenti. Curate l’alimentazione, evitate i dolci: un piccolo sacrificio darà un ottimo risultato sul piano del benessere. Praticate lo sport preferito, senza però forzare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Prendetevi una pausa, staccando la spina dai vostri numerosi impegni e liberando la mente dai pensieri negativi. Per evitare delusioni in campo sentimentale, cercate di non strafare e di non urtare la sensibilità della persona amata che non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Come in questo giorno! Un invito o un fatto curioso vi porterà emozioni.

Scorpione

Giorno fortunato e divertente! Allegri, simpatici, ben provvisti di dialettica, potrete rialzare le vostre quotazioni sulla scena sociale e preparare il terreno per nuovi progetti. Nel rapporto di coppia nulla sarà scontato: essere ‘sorprendenti’ sarà la vostra parola d’ordine, e ci riuscirete perfettamente. Via libera ai programmi più divertimenti e stuzzicanti, se siete single.

Sagittario

Giorno ideale per prendere una decisione o per buttarvi in qualche nuova iniziativa. Le stelle sono dalla vostra parte! In campo sentimentale lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento di fare progetti importanti. Scacciate malinconia e pigrizia, convincendo un amico ad iniziare con voi una disciplina sportiva.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 16 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

È il vostro momento, non lasciatevi quindi sfuggire questa splendida opportunità per realizzare e portare a termine ciò che vi preme maggiormente. I riflettori stellari sono puntati sul settore delle amicizie: basterà un nulla per ottenere l’aiuto sperato o per avere al vostro fianco la persona che state corteggiando da tempo. Frizzante come una coppa di champagne la serata.

Acquario

Se potete, fate una pausa, o concedetevi una breve vacanza. Molti di voi avvertono, infatti, stanchezza e irritabilità che possono accentuare i dissidi con le persone che girano intorno: occupatevi, pertanto, del vostro benessere fisico e mentale. Oltre a questo, prestate attenzione a quello che farete e direte, per evitare brutti ‘scivoloni’. Fate i bravi fino a domani.

Pesci

Una bella giornata da ricordare, con la Luna dalla vostra e Mercurio nel segno: sarete positivi e socievoli come non mai. Fate volare la vostra fantasia. Scoprirete delle affinità con persone che fino a poco fa non avevano suscitato in voi alcun interesse! Le coppie innamorate che veleggiano felici sull’onda di una grande passione potranno quindi contare su una serata eccellente.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS. Fonte immagine: Quique da Pixabay