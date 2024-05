Palazzolo Acreide, era ai domiciliari ma passeggiava in centro: arrestata 54enne

Evasione dai domiciliari per una detenuta del posto. La donna è stata rapidamente fermata dai carabinieri

Ai domiciliari, una detenuta era uscita dalla propria abitazione per fare quattro chiacchiere in centro. E’ questo quanto accaduto a Palazzolo Acreide, vicino Siracusa. Sorpresa all’esterno dell’abitazione in cui doveva scontare la pena, la 54enne è stata quindi fermata e arrestata dai carabinieri locali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Palazzolo Acreide, detenuta domiciliare scoperta in centro

La donna, già sottoposta alla detenzione domiciliare perché condannata per furto, è stata notata dai militari nel centro cittadino impegnata in una conversazione con altre persone, incurante del suo stato detentivo. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata ricondotta ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.