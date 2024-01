Palermo, colto in flagranza mentre tenta furto con spaccata: arrestato

Indagini in corso per stabilire se l’uomo abbia agito da solo o se fosse giunto nei pressi dell’esercizio insieme a complici.

E’ diventata una sorta di moda, di questi tempi più che mai, a Palermo, il tentativo di furto con spaccata. Questa volta però, a un palermitano è andata male. La Polizia infatti, è riuscita a sorprenderlo in flagranza di reato. Un intervento tempestivo quello degli agenti del Commissariato di P.S. “Centro”, servito a placare quella che è stata definita come una “inusitata violenza” nel percuotere la vetrata della porta d’ingresso di una profumeria.

La dinamica dei fatti

A lanciare l’allarme una ditta di guardiania, con il malvivente che, prima ha tentato di sfondare la vetrata a colpi di casco e, successivamente, forse perché non riuscito nell’intento, sarebbe ritornato con una grossa

pietra con cui avrebbe proseguito l’opera di effrazione fino a praticare un vistoso foro sulla

porta a vetri. E’ in questo frangente che è giunta una pattuglia della Polizia di Stato

neutralizzando l’aspirante ladro. Dopo essere stato privato del casco l’uomo è stato tratto in arresto. Il titolare del negozio è giunto subito dopo sul luogo ed ha verificato il danneggiamento che

però non ha causato alcun ammanco. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Indagini sono in corso per stabilire se l’uomo abbia agito da solo o se fosse giunto nei pressi dell’esercizio insieme a complici.