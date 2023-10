Furto con spaccata nel cuore della notte al supermercato, si indaga nel Palermitano

Indagini in corso a Partinico per scoprire quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì nell'esercizio di via Principe Umberto.

Furto con spaccata ai danni di un supermercato a Partinico, in provincia di Palermo. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.

Furto con spaccata al supermercato a Partinico, si indaga

Rimane ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dei malviventi avrebbero rotto il vetro d’ingresso all’esercizio commerciale – gestito da un commerciante del Bangladesh e situato in via Principe Umberto, vicino al corso dei Mille – e avrebbero rubato la cassa.

Poi si sarebbero dati alla fuga. Il titolare, una volta scoperto il furto, ha presentato formale denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Sembra che il supermercato non avesse dei sistemi di videosorveglianza.

Immagine di repertorio