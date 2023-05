Maltempo a Palermo, piogge abbondanti e idrovore in azione. Lagalla: “Disagi limitati”

Il primo cittadino invia un video-aggiornamento per informare i cittadini sulle condizioni meteo vista l'allerta rossa attualmente in vigore.

Palermo “protagonista” della nuova ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Sicilia: per la giornata di lunedì 15 maggio è in vigore l’allerta rossa e si registrano quindi i tradizionali disagi alla viabilità.

Diversi treni sono stati riprogrammati o sospesi, soprattutto nell’entroterra, e un volo Malpensa-Palermo è stato dirottato su Catania a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Scuole e diversi edifici pubblici rimangono chiusi al pubblico per garantire il massimo livello di sicurezza.

Ecco l’aggiornamento sulla situazione attuale da parte del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Maltempo 15 maggio: la situazione a Palermo

“Palermo in queste ore è oggetto di una forte ondata di maltempo con precipitazioni abbondantemente al di sopra della norma. Abbiamo seguito attraverso la Protezione civile comunale l’evolversi del fenomeno emettendo quei divieti che hanno consentito di alleggerire il traffico in città e seguito momento per momento quelli che sono gli abituali e tradizionali punti di crisi perché oggetto di allagamento. Buone notizie vengono dai sottopassi che sono monitorati e si è intervenuti per dare aiuto e sostegno a Mondello, nella zona di Marinella, al Papireto e di via Imera. Luoghi dove sono in funzione idrovore”, spiega Lagalla.

“Si opera in forte sinergia con la prefettura, con i vigili del fuoco, con le associazioni di volontariato e con le municipalizzate, Amap e Rap in particolare – ha aggiunto – Credo che si stia dando una risposta attenta non negando le carenze che ancora sussistono in questa città ma si tratta di programmazione. Oggi siamo intervenuti sull’emergenza e fino a questo momento la risposta credo sia stata in grado di limitare i disagi ai cittadini”.

Fonte foto e video da Facebook