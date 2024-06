Palermo, notte di incendi in città: numerosi i rifiuti in fiamme

Nelle scorse ore, infatti, diverse le fiamme su alcuni rifiuti nel palermitano

Notte di incendi a Palermo. Nelle scorse ore, infatti, diverse le fiamme su alcuni rifiuti nel palermitano. In particolare, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nei quartieri Cep, Borgo Nuovo e Zen. In queste aree, i contenitori di rifiuti erano pieni e incendiati.

Palermo, rifiuti incendiati nella notte

Sono diversi gli interventi effettuati nella notte a Palermo da parte dei vigili del fuoco. Come ricostruito, infatti, in diverse aree della città capoluogo sono stati incendianti dei rifiuti, in alcuni casi con dei contenitori colmi. Nel dettaglio, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nei quartieri di Cep, Borgo Nuovo e Zen. Inoltre, si segnala anche un’auto data a fuoco nella notte in via della Conciliazione, sempre a Palermo. Dopo tutte le verifiche, si è scoperto che l’auto – una Giulietta dell’Alfa Romeo – era stata rubata diversi giorni fa.