Palermo, ruba microcar al “Centro Conca d’oro”: arrestato 17enne

Il veicolo rintracciato presso una collinetta del quartiere Zen nascosto dalla vegetazione

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovanissimo cittadino palermitano, accusato del furto di una microcar. Una volta recuperato, il mezzo è stato riconsegnato al proprietario. Nell’operazione gli agenti hanno individuato un secondo veicolo anch’esso frutto di recente furto, e anch’esso riconsegnato. Il furto era avvenuto all’interno del parcheggio del centro commerciale “Conca d’oro” di Palermo, ai danni di una giovane cittadina. La stessa però, avvisata del danno patito dalla puntuale segnalazione giunta attraverso un’ applicazione del suo cellulare, ha consentito un tempestivo allarme alle Forze dell’Ordine .

Veicoli nascosti allo Zen

Le, seppur approssimative coordinate offerte dall’applicazione della vittima hanno consentito ai poliziotti del Commissariato di P.S. “San Lorenzo” di circoscrivere i luoghi ove la vettura poteva trovarsi. Gli agenti così hanno raagiunto una collinetta all’interno dello Zen. Quì, occultata dalla presenza di fitta vegetazione, ecco scovata la microcar ricercata ed una seconda, oggetto di altro analogo furto denunciato nei giorni precedenti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La precisazione

Nei pressi della vettura anche un giovane con addosso l’abbigliamento usato dall’autore del furto, così come certificato dalle telecamere del centro commerciale che avevano ripreso le fasi del reato. Si trattava di un 17enne, arrestato dai poliziotti, con l’accusa di furto di quadriciclo. Giova precisare che l’indagato è indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza