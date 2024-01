Palermo, fondi ex Gescal in arrivo: Zen, Sperone e Borgo Nuovo si rifanno il trucco

Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia: "Progetti veri e molto attesi per migliorare la città con i fatti"

“Quasi 60 milioni saranno destinati ai quartieri Zen, Sperone e Borgo Nuovo di Palermo. Finanziamenti attesi da molti anni, che renderanno più belle e più vivibili zone importanti della città. Ringrazio per questo bel risultato la maggioranza in Consiglio comunale che ha approvato il provvedimento, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e tutta la giunta regionale che insieme al Comune ha finanziato le opere”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia.

“Migliorare la città con i fatti”

“Con questi fondi, i cosiddetti ‘ex Gescal’, – aggiunge – tra le altre cose, miglioreremo alcune strade attraverso interventi di recupero e manutenzione, costruiremo e sistemeremo svincoli e rotatorie, daremo il via ai lavori per la piazza dello Zen 2, recupereremo il Baglio Mercadante, metteremo in sicurezza le scuole, realizzeremo una scuola materna, e tanto altro. Fondi e progetti veri e molto attesi, per migliorare la città con i fatti – conclude Varchi – e non con le parole o con l’ideologia”.