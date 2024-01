Furto e truffa in concorso: 66enne finisce in carcere a Siracusa

Un uomo di 66 anni è stato rinchiuso nel carcere "Cavadonna" di Siracusa dove dovrà scontare oltre due anni di reclusione per truffa

A Noto, i Carabinieri della Stazione di Testa dell’Acqua hanno arrestato un siracusano di 66 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di furto aggravato e truffa in concorso, commessi a Firenze nel 2018 e condannato a 2 anni, 4 mesi e 4 giorni di reclusione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

