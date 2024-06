Palermo, pusher straniero incastrato tramite app YouPol: la segnalazione e la denuncia

Il giovane svolgeva l'attività di spaccio nella centralissima zona di piazza S. Anna.

Spacciava nel cuore della movida palermitana. Uno straniero di 24 anni è stato indagato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La segnalazione dell’attività di spaccio a Palermo è arrivata tramite l’app YouPol: questa si svolgeva nella centralissima zona di piazza S. Anna.

La segnalazione su YouPol e lo spaccio a Palermo

I poliziotti di Palermo, a seguito della segnalazione su YouPol, si sono quindi recati sul posto e hanno constatato la presenza di un uomo che corrispondeva alla descrizione ricevuta. Questi, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire su un monopattino ma è stato bloccato e sottoposto a controllo.

Nel suo portafogli gli agenti hanno trovato 3 dosi di hashish e una dose di marijuana, mentre nel porta oggetti del monopattino c’erano la lama di un taglierino della lunghezza di 10 cm e due telefoni cellulari sulla cui provenienza il giovane non ha fornito spiegazioni. Il 24enne è stato indagato in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.