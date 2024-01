Movida Palermo: prosegue operazione “Alto Impatto” in zona via La Lumia

Zone della movida di Palermo attenzionate dalle forze dell'ordine anche all'inizio del 2024

Sono proseguiti, anche durante i primi giorni del 2024 i servizi straordinari di controllo del

territorio concernenti il protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”.

Conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati pianificati servizi di controllo interforze che hanno coinvolto simultaneamente personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con la collaborazione dell’Asp.

Repressione illegalità

L’attività, finalizzata anche a garantire maggiore sicurezza in questi ultimi scampoli di festività, si è concentrata nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida. Particolare attenzione, come già accaduto nei giorni scorsi, a una zona nevralgica del centro cittadino, via Isidoro La Lumia e strade limitrofe. L’obiettivo è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione. Ciò con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita.

Multe salate

Gli operatori sono stati impegnati in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo dislocati nelle vie, I.Carini, Q. Sella, S.Corleo, Turati, Omodei e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi e nella zona dei Candelai, anch’essa tradizionale luogo di aggregazione giovanile. Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a

controllo diversi pubblici esercizi. A fronte di 10 locali controllati, l’attività ispettiva ha permesso di elevare sanzioni il cui valore sfiora gli 11.000,00 euro.

Violazione suolo pubblico

Le irregolarità contestate, in 6 dei locali sottoposti a controllo, riguardano carenze strutturali, sanitarie, la mancata o non completa compilazione di schede di autocontrollo, l’occupazione di suolo pubblico, la violazione del regolamento comunale sui Dehors e la mancata esibizione del listino prezzi. In un caso si è proceduto al sequestro penale preventivo della struttura adibita a dehors. Anche con riferimento all’ampio perimetro delle zone sottoposte a controllo, presidiato da adeguata “cornice” di Forze dell’Ordine, sono state identificate 319 persone, controllati 109 veicoli ed elevate 21 contestazioni per violazione del Codice della Strada. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” sono destinati a proseguire nei prossimi giorni.