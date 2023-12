Palermo, al via operazione “Alto impatto: presidiata zona via Isidoro La Lumia

Dopo gli ultimi incresciosi fatti di cronaca le forze dell'ordine hanno presidiato con maggiore attenzione l'area

Sull’onda dei recenti fatti di cronaca nera, accaduti a Palermo in particolare nella zona nevralgica del centro cittadino di via Isidoro La Lumia e vie limitrofe, carabinieri e polizia, congiuntamente, hanno proseguito il monitoraggio riguardante i servizi straordinari del controllo del territorio. Denominata “Alto Impatto”, l’attività è finalizzata anche a garantire maggiore sicurezza in occasione delle festività e si è concentrata nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida. L’obiettivo è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione. Ciò con lo scopo di prevenire e reprimere tutte le forme di criminalità che incidono negativamente sui livelli di sicurezza percepita.

Malamovida e sanzioni

Gli operatori sono stati impegnati in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraveso la predisposizione di posti di controllo. Sotto la lente d’ingrandimento le vie, I.Carini, Q. Sella, S.Corleo, Turati F.Omodei, e le piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi. Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti commerciali. L’attività ispettiva dell’ASP ha permesso di sollevare sanzioni per carenze sanitarie per un ammontare di oltre 1000 euro.

I numeri

Nell’ampio perimetro delle zone sottoposte a controllo, identificate 334 persone e controllati 134 veicoli. Elevate sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada per un ammontare di oltre 16.900 euro. Effettuati 3 fermi amministrativi ed 1 sequestro di veicoli. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.