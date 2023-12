Spari in via La Lumia, Lagalla: “Fatti incresciosi, individuare responsabili il prima possibile”

"I protagonisti di questo episodio dimostrano di non avere il minimo senso di rispetto nei confronti della città e degli altri cittadini".

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, interviene in merito ai fatti di via La Lumia, dove si è verificato l’ennesimo episodio di movida violenta in pieno centro cittadino.

Il primo cittadino di Palermo condanna fermamente “i fatti incresciosi e intollerabili” che si sono registrati nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre.

Lagalla: “Da protagonisti nessun rispetto per città”

“I protagonisti di questo episodio dimostrano di non avere il minimo senso di rispetto nei confronti della città e degli altri cittadini”, ha sottolineato il sindaco di Palermo.

“Auspico che i responsabili vengano individuati il prima possibile dalle forze dell’ordine e sono convinto che quanto accaduto spingerà ad aumentare i controlli, già – ha concluso il primo cittadino – comunque intensificati negli ultimi mesi durante le ore della movida, nell’ambito del Comitato provinciale di ordine e sicurezza coordinato dal Prefetto”.