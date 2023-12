Palermo, giovani scatenati: in via La Lumia notte di botte e di spari VIDEO

Sembra che a sparare sia stato un uomo, probabilmente un giovane, poi fuggito in sella ad uno scooter.

Colpi di pistola in serie rimbombano tra i palazzi di via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia nella zona Libertà al centro di Palermo. A immortalare la rissa è un video che vede il fuggi fuggi generale della folla impaurita.

Fuggi fuggi generale

E’ piena notte, circa le 3.30 quando la zona è come sempre affollata di giovani e meno giovani. Qualcuno riprende la scena dall’alto. urla, panico, corse impazzite. Si parla di una rissa culminata con ben sette colpi di pistola. Sembra che a sparare sia stato un uomo, probabilmente un giovane, poi fuggito in sella ad uno scooter.