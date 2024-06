Presi i pusher dell’Università di Palermo: sequestrato un kg di marijuana

Nei pressi dell’Università, i carabinieri hanno trovato il presunto pusher con quasi 800 grammi di marijuana e oltre 700 grammi di hashish.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un 28enne palermitano, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo e osservazione del territorio, i militari hanno notato il comportamento sospetto del presunto spacciatore che, muovendosi in bicicletta nei pressi dell’Università, stava nascondendo diverse dosi di hashish e marijuana in un terreno incolto vicino a via Alessi.

Arrestato un 22enne

In un altro caso, un 22enne palermitano, anch’esso già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei pressi dell’Università, i carabinieri del Nucleo Operativo di Palermo Piazza Verdi, insieme a un’unità cinofila, hanno trovato il presunto pusher in possesso di quasi 800 grammi di marijuana e oltre 700 grammi di hashish. Nell’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio, tutto nascosto in un armadio in camera da letto.

Sequestrato oltre un kg di marijuana

Le indagini dei carabinieri mirano a individuare i canali di approvvigionamento della droga e le persone che ne avevano la disponibilità, oltre agli arrestati. Grazie al fiuto del cane antidroga Ron, i militari hanno rinvenuto quasi 1,5 kg di marijuana, cinque bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e ulteriori 20 grammi di marijuana nascosti nel vano sottosella di uno scooter parcheggiato in strada, in un’abitazione vicino a via Piave. La droga recuperata è stata sequestrata a carico di ignoti e inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

