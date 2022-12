Papa Benedetto XVI è grave: cosa accadrà in caso di morte?

Papa Francesco Bergoglio durante l'omelia ha chiesto preghiere per l'ex Pontefice che vive in ritiro presso il monastero Mater Ecclesiae

Peggiorano le condizioni di salute del papa emerito Benedetto XVI. Sulla malattia c’è stretto riserbo. I medici parlano di situazione invariata: il pontefice che ha 95 anni è rimasto sotto controllo tutta la notte. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore presso il monastero Mater Ecclesiae dove Ratzinger si è ritirato dopo la rinuncia al Pontificato.

Papa Francesco qualche giorno fa, ha chiesto a tutti i fedeli di pregare per il suo predecessore. “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto – ha detto – che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Vorrei ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

Non si conoscono ancora le procedure di funerale e tumulazione riservate al Papa Emerito nel momento in cui lascerà questa terra. Non è mai accaduto, infatti, nella storia della chiesa un episodio di questo tipo. Ci si interroga se sarà un funerale solenne, esposto ai fedeli per 9 giorni, come quello che viene riservato al Papa ufficiale o se sarà più riservato e raccolto, magari officiato dallo stesso Monastero in cui l’anziano ex Papa risiede. Stessa incertezza sulla tumulazione: dove verrà seppellito Benedetto XVI? In Vaticano o nel suo Paese natale? Anche se il giornalista tedesco e biografo di Ratzinger, Peter Seewald, ha riferito qualche anno fa che la tomba sarà quella appartenuta a Giovanni Paolo II, traslato dopo la sua canonizzazione in una cappella di San Pietro. La cosa che appare al momento certa, forse l’unica, è che la messa di addio verrà celebrata da Papa Francesco.