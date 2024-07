Paternò, grave incidente nella notte: ferito un 21enne

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe quindi schiantato contro una fioriera in cemento.

Nella notte tra lunedì 1 luglio e martedì 2, un violento incidente stradale si è verificato a Paternò, in via Emanuele Bellia. Secondo le prime ricostruzioni, coinvolto nell’impatto un giovane di 21 anni che, mentre circolava con il suo motorino Sh, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe quindi schiantato contro una fioriera in cemento.

A causa della caduta, il ragazzo è rimasto gravemente ferito e trasportato con urgenza in ospedale. Secondo quanto emerso, le sue condizioni sarebbero apparse già da subito gravi, mentre nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sul posto presenti gli agenti e le autorità competenti per tentare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nella notte a Paternò.