Catenanuova, incidente sull’autostrada A19: coinvolto un furgone

Incidente stradale e conseguente rallentamento del traffico lungo l'A19, nel tratto di strada in direzione Catania e tra gli svincoli di Catenanuova e Agira.

Catenanuova, incidente con furgone vicino lo svincolo sull’A19

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente stradale lungo l’A19 vicino lo svincolo di Catenanuova avrebbe coinvolto un furgone. Dopo essere sbandato, il mezzo è rimasto bloccato nella parte sinistra della carreggiata, mettendosi di traverso. Sul posto immediato l’intervento da parte della polizia stradale che, con i rallentamenti e i segnali di pericolo posti lungo il tratto autostradale, continua comunque a far defluire il traffico lungo l’autostrada A19 in direzione Catania.