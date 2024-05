Asp Enna, potenziamento dell’organico nei Poliambulatori di Leonforte e Agira

Sia in quello di Leonforte che in quello di Agira: così sta agendo l’Asp, nell’ambito del piano di rafforzamento di strutture e servizi per le utenze, al fine di garantire e migliorare il diritto alla salute

ENNA – L’Azienda sanitaria provinciale ennese prosegue nelle azioni finalizzate al potenziamento dell’offerta nei confronti dell’utenza di riferimento.

Con questo obiettivo il management dell’Asp ha deliberato il potenziamento della specialistica territoriale erogata all’interno dei locali del Poliambulatorio di Leonforte e di quello di Agira. Un rafforzamento delle strutture che non riguarda quindi soltanto i centri più popolosi della provincia, ma anche quelli presenti in comuni più piccoli.

Nello specifico, come precisato dai vertici sanitari ennesi all’interno di una nota diffusa nei giorni scorsi, “su proposta dell’Unità operativa complessa di Cure primarie, diretta dal dottor Francesco La Tona, è stato conferito l’incarico a tempo indeterminato alla dottoressa Chiara Alfia Ferrara, che ha accettato di lavorare per sei ore settimanali all’interno del Poliambulatorio di Leonforte.

La dottoressa prenderà servizio già nei prossimi giorni, avendo rassegnato le dimissioni da un turno di altrettanto ore ricoperto presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catania”.

Il conferimento dell’incarico è successivo all’approvazione, da parte della Direzione strategica, della graduatoria dei medici disponibili a ricevere incarichi nell’area della specialistica ambulatoriale in seguito alla delibera numero 470 del 27 marzo 2024.

Incremento della specialistica nella branca della Otorinolaringoiatria anche ad Agira. In esecuzione dell’atto relativo alla graduatoria dei medici aventi diritto al conferimento incarico, la Direzione ha deliberato il conferimento dell’incarico alla dottoressa Nadya Centorrino, che ha accettato per un impegno orario di due ore presso il Poliambulatorio di Agira.

“Gli incarichi conferiti – hanno sottolineato dalla Direzione – migliorano l’offerta dei servizi sanitari nelle strutture ambulatoriali, assicurando una risposta più tempestiva e di prossimità alle esigenze della comunità”.

Una risposta concreta, dunque, alle richieste crescenti di un potenziamento della sanità locale arrivate da più parti del territorio, sia dai cittadini che dalle istituzioni, al fine di garantire per tutti il diritto alla salute.